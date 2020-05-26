محكمة إسرائيلية تقر بالسلامة العقلية لمتهمة بالاعتداء على أطفال ما يسمح بتسليمها لأستراليا

خلصت محكمة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلى أن مديرة مدرسة سابقة، هربت إلى إسرائيل منذ أكثر من عقد بعد اتهامها بالاعتداء جنسيا على أطفال في أستراليا، لائقة عقليا ما يسمح بالسير فى إجراءات تسليمها لأستراليا.

وتم توجيه 74 تهمة بالاعتداء الجنسي على العديد من التلاميذ ضد المرأة التي هربت إلى إسرائيل عام 2008 لدى عملها كمدرسة ومديرة بمدرسة يهودية أصولية (حريدية) في ملبورن بين عامي 2003 و2008.

وكتبت إحدى الضحايا المزعومات للمرأة، التي دشنت حملة لمحاكمتها في أستراليا عبر موقع تويتر: "تنتابني العديد من العواطف التي أعجز عن التعامل معها!!! هذا حدث جلل!".

وتطالب أستراليا بتسليم المعلمة السابقة، وهو الأمر الذي تمكنت من تجنبه بدعوى عدم لياقتها عقليا.

وتمثل القضية مصدر خلاف في العلاقة بين إسرائيل وأستراليا لسنوات.

ووصف المدعي العام الأسترالي كريستيان بورتر الحكم بأنه "علامة إيجابية" وأشار مجددا إلى "موقف كانبرا القوي" بأن المرأة ستتم محاكمتها في نهاية المطاف في إطار النظام القضائي الأسترالي.

وأمرت المحكمة الواقعة في القدس بالعودة مجددا لعملية التسليم. وقال محامي المتهمة إنه يمكن الطعن على الحكم بمجرد التوصل إلى قرار نهائي بشأن التسليم.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة الخاصة بتسليم المتهمة في 20 يوليو.