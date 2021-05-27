 عودة الصحراوي وغياب مجدي.. 25 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك - بوابة الشروق
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عودة الصحراوي وغياب مجدي.. 25 لاعبا في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الزمالك

زيـاد الميـرغني
نشر في: الأربعاء 26 مايو 2021 - 11:51 م | آخر تحديث: الأربعاء 26 مايو 2021 - 11:51 م

أعلن الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال، عن قائمته التي تستعد لملاقاة فريق نادي الزمالك غدًا الخميس ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر.

وشهدت القائمة عودة التونسي مروان الصحراوي بعد انتهاء إيقافه، بينما يغيب كلاً من حسين السيد وعبد الرحمن مجدي لأسباب مختلفة.

وجاءت قائمة الدراويش كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحى ، محمد فوزى ، محمد مجدى

خط الدفاع: رضوان شريفى ، محمد هاشم ، باهر المحمدى ، مروان الصحراوى ،محمد عمار ، أحمد كاستيلو ،عبد الله جمعة ،مصطفى فارس.

خط الوسط: محمد عادل ، عمر الوحش ، محمود دونجا ، محمد حسن ، نادر رمضان ، عماد حمدى ، محمد صادق.

خط الهجوم: شكرى نجيب ، فخر الدين بن يوسف ، بنسون شيلونجو، احمد مصطفى، اري بابل، محمد الشامي، احمد مدبولي.


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