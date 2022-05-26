 جهاز المنتخب يتابع مباراة بيراميدز وفيوتشر من المدرجات - بوابة الشروق
الخميس 26 مايو 2022 9:58 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد طلب النادي الأهلي بإعادة مباراته أمام البنك الأهلي في الدوري العام؟
النتـائـج تصويت

جهاز المنتخب يتابع مباراة بيراميدز وفيوتشر من المدرجات

كريم صلاح
نشر في: الخميس 26 مايو 2022 - 9:42 م | آخر تحديث: الخميس 26 مايو 2022 - 9:42 م

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في ملعب الدفاع الجوي، لحضور مباراة بيراميدز وفيوتشر في اللقاء المقام ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز.

ويتطلع إيهاب جلال لاكتشاف عناصر جديدة لضمه لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم رفقة إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

ويلعب منتخبنا الوطني مع إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني في مالاوي يوم 9 يونيو المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك