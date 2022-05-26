جهاز المنتخب يتابع مباراة بيراميدز وفيوتشر من المدرجات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة إيهاب جلال، في ملعب الدفاع الجوي، لحضور مباراة بيراميدز وفيوتشر في اللقاء المقام ضمن مؤجلات الجولة الخامسة عشر للدوري الممتاز.

ويتطلع إيهاب جلال لاكتشاف عناصر جديدة لضمه لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهتي غينيا وإثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2023.

ويقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم رفقة إثيوبيا وغينيا ومالاوي.

ويلعب منتخبنا الوطني مع إثيوبيا على ملعب بينجو الوطني في مالاوي يوم 9 يونيو المقبل في الجولة الثانية بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.