حماية المستهلك: رصدنا إعلانات أدوية مغشوشة على بعض القنوات الفضائية

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز رصد إعلانات للأدوية المغشوشة على بعض القنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر وداخل مصر.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، كل القنوات التي تبث من داخل مصر تستجيب لمطالبات الجهاز وتُوقف الإعلانات الضارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام.

وأوضح أن التواصل الاجتماعي أسرع وسيلة لإرسال الشكاوى، لافتا إلى أن الجهاز نال 84% من ثقة المواطن وهو مؤشر على تحسن على أداء المجلس مع عدم تغافل باقي المعترضين.

ولفت إلى أن هناك ظاهرة البيع عبر السوشيال ميديا دون فاتورة، مناشدا المواطنين ضرورة الحصول على الفاتورة حتى يتم التأكد من الشراء، وتابع: «لا تتنازلوا عن الفاتورة.. اللي ما يرضاش يديهالك ما تشتريش منه».

وأكمل: «جهاز حماية المستهلك لا يستطيع حماية أي مواطن دون فاتورة»، ناصحا بقراءة العقد قبل الشراء بتأني والاستعانة بقانوني حال عدم الدراية القانونية.