الرئيس الجزائري: الانتخابات التشريعية الحل الأمثل للأزمة في ليبيا

أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، تمسك بلاده بالانتخابات التشريعية كحل للأزمة في ليبيا.

وقال تبون، الذي يزور إيطاليا حاليا، إن الجزائر وإيطاليا الدولتان الوحيدتان اللتان ليس لهما أطماع في ليبيا غير استقرارها وعودتها لطريق التنمية، مجددا التأكيد على أن إجراء الانتخابات التشريعية الحل الأمثل لتجاوز الأزمة الليبية.

وأضاف تبون، في ندوة صحفية مشتركة مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا اليوم، أن هناك تطابقا تاما وتقاربا في الرؤى بين الجزائر وإيطاليا إزاء تونس، لافتا إلى أنه "تم الاتفاق مع إيطاليا على مساعدة تونس للخروج من المأزق الذي تمر به".

وأوضح أن "المحادثات أبانت عن توافق تام بين رؤى البلدين سواء على مستوى التعاون الثنائي أو حول ما يجري في المغرب العربي والبحر الأبيض المتوسط وفي مجالات الطاقة".

وأضاف أن "الجزائر ملتزمة دولياو معنويا وأخلاقيا بصـون الاتفاقيات التي توقعها مع الآخرين فما بالك بإيطاليا الصديقة"، مؤكدا أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة "شـئ بديهي".

وكشف تبون عن مسعى الجزائر إلى توزيع الغاز نحو عدد من البلدان الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية، مشيرا إلى أنه "تم اقتراح إنشاء خط بحري انطلاقا من الجزائر إلى إيطاليا لتموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية."

وقال تبون إن "الجزائر ملتزمة بتلبية حاجيات إيطاليا في مجال الطاقة، سيما في ظل الارتباط العضوي بين البلدين في مجال الطاقة والذي يتجلى في شراكة سوناطراك وإيني الإيطالية"، مؤكدا اعتزام بلاده عقد شراكات مع إيطاليا في مجال الصناعات البحرية العسكرية والمدنية.

ووصل تبون إلى العاصمة روما، أمس الأربعاء، في زيارة إلى إيطاليا هي الأولى إلى دولة أوروبية منذ توليه منصب الرئاسة الجزائرية.