الحضور الجماهيري في نهائي «بلاي أوف» يتفوق على ديربي مانشستر

شهدت مباراة نهائي «بلاي أوف» المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي جمعت فريقي ساوثهامبتون وليدز يونايتد، حضورًا جماهيريًا قياسيًا.

وحسم فريق ساوثهامبتون تأهله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم القادم، بعدما فاز على نظيره ليدز يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي مساء اليوم الأحد.

وكان ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، قد احتضن أمس السبت، نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين مانشستر يونايتد والسيتي، والتي شهدت حضور جماهيري وصل إلى «84.814» مشجعًا.

فيما تفوق الحضور الجماهيري خلال مباراة ساوثهامبتون وليدز يونايتد على نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث بلغ عدد الحاضرين في نهائي «بلاي أوف» 85.862 مشجعًا.