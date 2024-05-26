 سوناك: خدمة وطنية إلزامية لمن يبلغون 18 عاما في المملكة المتحدة - بوابة الشروق
الأحد 26 مايو 2024 2:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سوناك: خدمة وطنية إلزامية لمن يبلغون 18 عاما في المملكة المتحدة

لندن - (د ب أ)
نشر في: الأحد 26 مايو 2024 - 2:11 م | آخر تحديث: الأحد 26 مايو 2024 - 2:11 م

أعلن رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، أن الشباب الذين يبلغون 18 عاما سيكون لزاما عليهم أداء شكل من أشكال الخدمة الوطنية، إذا تم التصويت لصالح حزب المحافظين في انتخابات الرابع من يوليو المقبل.

وأضاف سوناك، أن بريطانيا لديها "أجيال من الشباب، الذين لم تتح لهم الفرص التي يستحقونها"، فيما زعم أن الإجراء الثوري سيساعد في توحيد المجتمع، في "عالم يفتقر فيه اليقين بشكل متزايد"، حسب وكالة "بي.إيه.ميديا" البريطانية اليوم الأحد.
وذكر المحافظون، أنه في المستقبل سيتم منح الشباب ممن يبلغون 18 عاما، الاختيار بين العمل بدوام كامل، في القوات المسلحة، لمدة 12 شهرا أو قضاء عطلة نهاية أسبوع واحدة، شهريا، لمدة عام في خدمة تطوعية بمجتمعهم.
وأضاف المحافظون، أن المراهقين الذين يختارون التسجيل في القوات سيتعلمون ويشاركون في خدمات لوجستية، أو الأمن السيبراني أو المشتريات أو عمليات الاستجابة المدنية.
وتابع المحافظون، أنهم سيشكلون لجنة ملكية، تجمع الخبرات من الجيش والمجتمع المدني، لتصميم ما وصفوه ببرنامج الخدمة الوطنية "الجسور".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك