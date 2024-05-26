أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 501 ألف و190 منذ بداية الحرب

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 501 ألف و190 جنديا، بينهم 1110 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وجاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 7662 دبابة، منها 12 دبابة أمس السبت، و14803 مركبة قتالية مدرعة و12953 أنظمة مدفعية و1083 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و814 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 357 طائرة، و326 مروحية، و10425 طائرة مسيرة، و2209 صواريخ كروز، و27 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و17639 من المركبات وخزانات الوقود، و2111 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.