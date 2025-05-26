عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية واستفزازية في باحاته، فيما رفعت مستوطنة علم الاحتلال خلال الاقتحام؛ تزامناً مع نشر شرطة الاحتلال حواجز حديدية في محيط باب العامود والبلدة القديمة للتضييق على المقدسيين وسط إجراءات عسكرية مشددة.

وذكرت الوكالة، أن اقتحامات المستوطنين والمضايقات على المصلين تضاعفت في الأيام الأخيرة، وسط دعوات من قبل جماعات متطرفة، للمزيد من الاقتحامات وبكثافة أكبر.