توقع تراجع صادرات كوريا الجنوبية إلى أمريكا خلال العام الحالي

أظهر استطلاع رأي نشرت نتائجه اليوم الاثنين أن المصدرين الكوريين الجنوبيين يتوقعون انخفاضا يقارب 5% في صادراتهم إلى الولايات المتحدة هذا العام إذا استمرت السياسات الجمركية الحالية لواشنطن.

ووفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة "مونو ريسيرتش" بتكليف من اتحاد الصناعات الكورية، توقعت 150 شركة تصدير، من بين أكبر 1000 شركة كورية جنوبية من حيث حجم المبيعات، انخفاض صادراتها إلى الولايات المتحدة خلال العام الحالي بنسبة 9ر4% في المتوسط.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى أن الانخفاض الأكبر المتوقع جاء من نصيب قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الذي يتوقع تراجع صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 3ر8% ثم قطاع السيارات ويتوقع تراجع صادراته بنسبة 9ر7% ثم البتروكيماويات ومنتجات النفط بنسبة 2ر7% والآلات العامة بنسبة 4ر6% سنويا.

وعلى النقيض من ذلك، تتوقع شركات بناء السفن والأدوية زيادة صادراتها إلى الولايات المتحدة بنسبة 10% و6ر1% على التوالي، رغم استمرار المخاوف بشأن الرسوم الجمركية.

وقال 3ر81% من المشاركين في الاستطلاع إنهم يتوقعون تأثيرات سلبية للإجراءات الجمركية على الأعمال في كلا البلدين، فيما قال 7ر14% إن التأثير سيكون سلبيا على الشركات الكورية الجنوبية، لكنه سيكون مفيدا لنظيراتها الأمريكية.

وفيما يتعلق بردود الحكومة، دعا 6ر44% إلى إجراء مفاوضات لتقليل الرسوم الجمركية إلى الحد الأدنى، في حين حث 6ر13% على دعم تنويع أسواق التصدير.

كما أوصى 1ر13% بتوسيع قائمة السلع المعفاة من الرسوم الجمركية، واقترح 4ر9% ضمان حصول كوريا الجنوبية على معدلات جمركية مماثلة لتلك التي تحصل عليها الدول الأخرى المنافسة لها في السوق الأمريكية.