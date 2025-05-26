قتل 30 شخصًا جراء اشتباكات اندلعت بين رعاة ومزارعين في ولاية تارابا، شرقي نيجيريا.

ووفقًا لما ذكرته وسائل إعلام محلية، الاثنين، فقد شهدت منطقة "كريم-لاميدو" التابعة لولاية تارابا، اشتباكات بين قبيلة الفولاني التي تمتهن الرعي وبعض القبائل التي تعمل في الزراعة.

وأسفرت هذه الاشتباكات عن مقتل 30 شخصًا وإصابة آخرين.

بدوره أشار مسئول شرطة ولاية تارابا، إيمانويل بريتيت، إلى أنه تم إرسال قوات أمن إلى المنطقة وأن الوضع أصبح تحت السيطرة.

وتشهد ولاية بينوي، المجاورة، صراعات عنيفة بين قبيلة الفولاني الرعوية وبعض القبائل الزراعية بين الحين والآخر.

وتدعي قبيلة الفولاني التي يهاجر أفرادها إلى مناطق مختلفة من البلاد لرعي ماشيتهم، بأن بعض المزارعين يحاولون سرقة حيواناتهم ويهاجمونهم.

وتستغل العصابات المسلحة هذه النزاعات لتنفيذ هجمات وتهديد سكان المنطقة.

وتشهد بعض المناطق في نيجيريا نزاعات على استغلال الأراضي والمياه بين مجتمعات المزارعين والرعاة، كما أدت سلسلة من جرائم القتل التي أعقبتها أعمال انتقامية إلى انتشار الجريمة المتمثلة في شن عصابات هجمات على قرى محددة.