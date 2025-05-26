دي لا فوينتي: يامال سيفوز بالكرة الذهبية أكثر من مرة

أعرب لويس دي لا فوينتي، المدير الفني للمنتخب الإسباني، عن قناعته التامة بأن النجم الشاب لامين يامال، سيتوج بالكرة الذهبية خلال مسيرته الكروية، بل وتوقع أن يفعلها أكثر من مرة، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة التروي وعدم التسرع في الحكم على موسم الجوائز الحالي.

وقال دي لا فوينتي خلال مؤتمر صحفي: "للفوز بالكرة الذهبية يجب المرور بمسار طويل، يتطلب الفوز بالبطولات، وهو ما يحققه، وتقديم أداء فردي مميز، وهو ما يقدمه بمستوى عالٍ جدًا. لكن هذه الجوائز تُحسم بتفاصيل صغيرة، وهناك لاعبون رائعون يتنافسون عليها. لا أعلم متى سيفوز بها، لكنني واثق أنه سيفوز بها… وسيفوز بها أكثر من مرة".

وأضاف المدرب: "هذا الموسم يحتاج إلى تحليل ومقارنة مع بقية المنافسين. الأهم ألا يضع نصب عينيه هدفًا فرديًا معينًا، بل أن يتحلى بالتواضع، ويواصل التحسن يومًا بعد يوم، ويحافظ على الاحترافية. بهذه الطريقة، ستأتي الجوائز الفردية تلقائيًا".

ولفت دي لا فوينتي إلى أن لامين يامال لا يزال قاصرًا، مشيدًا في الوقت ذاته بالقيم التي يتحلى بها، وبشخصيته القوية التي تجعله يتعامل مع النجاح دون أن يفقد تواضعه.

وتابع: "لطالما قدّرنا موهبته الفريدة، ولمسته الربانية. إنه يؤدي بشكل رائع، ويُظهر نضجًا يفوق عمره البالغ 17 عامًا. يبدو وكأنه أكبر سنًا، ويتعامل مع أقصى درجات الضغط وكأنها مسألة اعتيادية. ولهذا هو لاعب استثنائي".

وختم دي لا فوينتي حديثه بالتأكيد على أن هامش تطور لامين لا يزال كبيرا: "برأيي هو لاعب يملك مستقبلاً هائلًا. إنه في طور النضوج، واليوم لن يكون هو نفسه بعد خمس سنوات. سيكون أفضل بكثير، إن سارت الأمور بشكل طبيعي وبقي في صحة جيدة. نحن أمام مشروع أسطورة ستبقى للأبد".

وأثنى المدير الفني للمنتخب الإسباني لويس دي لا فوينتي على تشابي ألونسو، المدير الفني الجديد لريال مدريد وقال إنه شاهد منذ سنوات أن لديه "لمسة خاصة" تجعله مختلفًا.

ودرّس دي لا فيونتي لألونسو في دورة لإعداد المدربين في الاتحاد الإسباني لكرة القدم.

وقال مدرب المنتخب عن اللحظات التي تشاركاها معا منذ سنوات حين درس تشابي لاستخراج رخصة التدريب "إنه مهني عظيم ورجل طيب. أقدم له التهنئة بمناسبة قدومه إلى ناد كبير".

وصرح مازحا "حظيت بشرف التدريس لتشابي وآخرين. استمتعت بالطبع أكثر منه. كان شرفا أن أدير هذه المحاضرات وأن أتحدث معهم، لكن كان هناك أشخاص لديهم لمسة مختلفة مثله".