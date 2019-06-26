وزير الخارجية السوري يبحث مع مسئول كوري شمالي سبل تطوير علاقات التعاون



التقى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم اليوم الأربعاء، في العاصمة الكورية الشمالية بيونج يانج، ري سو يونج نائب رئيس اللجنة المركزية في كوريا الشمالية ومدير مكتب الشؤون الدولية في حزب العمل الكوري.

ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين والجهود التي يبذلها البلدان في وجه محاولات الهيمنة والإرهاب الاقتصادي والإجراءات أحادية الجانب التي يتعرض لها كلاهما.

واتفقت وجهات النظر على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية في كل المجالات، وضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقات الحزبية بين حزب البعث العربي الاشتراكي وحزب العمل الكوري، وتبادل الزيارات على مختلف المستويات، والاستمرار في تبادل الدعم بين البلدين في المحافل الدولية، كما تم الاتفاق على عقد الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية المشتركة السورية الكورية في دمشق خلال العام الحالي.