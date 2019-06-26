قائد الجيش الجزائري: ليس لنا أي طموح سياسي

شدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش اليوم الأربعاء على عدم وجود أي طموحات سياسية لدى قيادة الجيش الوطني، مؤكدا أن الجيش الجزائري سيواصل خدمة الوطن والوقوف إلى جانب شعبه من أجل تجاوز الأزمة السياسية الحالية، وبلوغ أعتاب الشرعية الدستورية.

وقال الفریق قايد صالح خلال زیارته للأكادیمیة العسكریة في مدينة شرشال بولاية تيبازة الواقعة غربي العاصمة الجزائر:" إن مبلغ طموحنا هو خدمة بلادنا والمرافقة الصادقة لهذا الشعب الطيب والأصيل، للوصول ببلادنا و إياه إلى تجاوز أزمتنا و بلوغ أعتاب الشرعية الدستورية".

وأضاف"ننتظر من شعبنا تفھما یرتقي إلى مستوى رصید الثقة التي تجمع الشعب بجیشه" بحسب بيان لوزارة الدفاع الجزائرية نقله موقع كل شيء عن الجزائر.

وأوضح البيان أن الفريق قايد صالح تطرق إلى مختلف العراقيل التي تعترض المسلك المنتهج من قبل الجيش الوطني الشعبي، والتي يقف وراءها أشخاص "يرون في كل عمل جدي و مخلص للوطن مساسا بمصالحهم و مصالح أسيادهم"، مشيرا إلى أنه قد "اتضحت النوايا و تجلت التوجهات"، حيث يظل "البقاء للأصلح".

وفي سياق ذي صلة، جدد نائب وزير الدفاع الجزائري التأكيد مرة أخرى، على أن الجيش الوطني الشعبي سيواصل مرافقته للشعب" إلى غاية إرجاع الأمور إلى نصابها والسمو بالجزائر إلى مكانتها المستحقة بين الأمم"، و ذلك انطلاقا من "الإخلاص" الذي يكنه للجزائر وشعبها.