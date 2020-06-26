مندوب فلسطين بالأمم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره

بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، اليوم الجمعة، ثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (فرنسا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع ميثاق الأمم المتحدة.



ووجه منصور- خلال هذه الرسائل، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- نداء باسم الشعب الفلسطيني وقيادته إلى المجتمع الدولي؛ لدعم الميثاق وإعادة الالتزام بمقاصده ومبادئه النبيلة.



وناشد المجتمع الدولي العمل بمبدأ دعم حق تقرير المصير وحقوق الإنسان الأساسية وكرامة وقيمة جميع الشعوب، مع حقوق متساوية للرجال والنساء والأمم الكبيرة والصغيرة، بما في ذلك الشعب الفلسطيني، واتخاذ إجراءات جماعية عاجلة؛ لحماية النظام القائم على القواعد والوقوف بحزم ضد المحاولات المتهورة لتقويضه، والتي ستكون لها عواقب وخيمة على الأجيال القادمة، وكذلك السلام والاستقرار في العالم.



ونوه بأن الوضع تفاقم بشكل خطير مع عزم إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والنداءات والتحذيرات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الحكومات والبرلمانيين ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وقادة الضمير في جميع أنحاء العالم.



وحذر منصور من أن السماح باستمرار الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بجرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، يعمل على تطبيع هذه الجرائم في جميع أنحاء العالم.



ودعا المجتمع الدولي بما في ذلك مجلس الأمن للتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية بموجب الميثاق خلال الاحتفال بهذه الذكرى السنوية البارزة.



تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة احتفلت، اليوم، بهذه الذكرى وتم عرض فيلم وثائقي تخليدا لهذه المناسبة، وكان خطاب الرئيس الراحل ياسر عرفات في الجمعية العامة عام 1974 جزءا منه.