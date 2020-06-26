الخارجية الفلسطينية: تسجيل 81 إصابة جديدة بكورونا في صفوف جاليتنا بأمريكا وقطر وإسبانيا

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" في صفوف الجالية بالولايات المتحدة الأمريكية وقطر وإسبانيا، ما يرفع عدد الإصابات بين الجالية الفلسطينية حول العالم إلى 2345 إصابة.



وأكدت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة - أنه لم تسجل حالات وفاة جديدة في صفوف الجالية ليستقر العدد على 160 حالة وفاة، فيما سجلت 1354 حالة تعاف.



وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 36 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 962، فيما لم يتم تسجيل أية وفاة جديدة ليبقى العدد 63 حالة وتعافي 379 حالة.



وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى إسبانيا، تسجيل إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية ليرتفع العدد إلى 36 إصابة تعافت منها 30 حالة، فيما سجلت 3 حالات وفاة سابقا.



وأعلنت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، تسجيل 44 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 526، من بينها 97 حالة نشطة في الحجر الصحي خارج المستشفى، و14 حالة نشطة تحت العلاج في المستشفى ووضعها مستقر، إضافة إلى 4 حالات حرجة في العناية المركزة بالمستشفى، مشيرة إلى تسجيل 70 حالة تعاف جديدة، ليرتفع عدد المتعافين تماما إلى 407 حالات، فيما لم تسجل أية حالة وفاة ليبقى العدد 4 حالات.