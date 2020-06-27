مصادر فلسطينية: إسرائيل تغير على قطاع غزة بعد إطلاق قذيفتين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

إطلاق صاروخين من قطاع غزة على إسرائيل

شنت إسرائيل غارة جوية وأخرى مدفعية على قطاع غزة مساء اليوم الجمعة بعد إطلاق قذيفتين من القطاع على جنوب أراضيها.

وذكرت مصادر فلسطينية أن طائرة مسيرة إسرائيلية قصفت بصاروخين أرضا فيما هاجمت المدفعية بعدة قذائف موقع رصد على أطراف قطاع غزة ما خلف أضرارا مادية دون إصابات.

وقبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد إطلاق قذيفين صاروخيتين محليتي الصنع أطلقتا من قطاع غزة على منطقة مفتوحة في جنوب إسرائيل دون إصابات أو أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئوليتها عن إطلاق القذيفتين في ظل تهديدات فصائل فلسطينية بالرد حال تنفيذ إسرائيل مخططها لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية إلى سيادتها.