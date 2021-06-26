 الهند: وفيات كوفيد-19 تقترب من 400 ألف حالة - بوابة الشروق
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الهند: وفيات كوفيد-19 تقترب من 400 ألف حالة

د ب ا
نشر في: السبت 26 يونيو 2021 - 9:12 ص | آخر تحديث: السبت 26 يونيو 2021 - 9:12 ص

أعلنت الهند اليوم السبت تسجيل 48 ألفا و698 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و1183 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، حسبما أفادت بيانات وزارة الصحة الاتحادية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 30 مليونا و183143 إصابة، وتقترب بذلك حصيلة الوفيات إلى مرحلة خطيرة هي 400 ألف وفاة.

 

كما أظهرت بيانات وزارة الصحة، وفقا لصحيفة "هندوستان تايمز"، إن عدد الحالات النشطة تراجع إلى 595565 شخصا، بنسبة 03ر2% من إجمالي الحالات.

 

كما ارتفع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 29 مليونا و193085، من بينهم 64818 حالة خرجت من المستشفيات في الساعات الـ24 الماضية.

 


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