رئيس الوزراء العراقي يؤدي مناسك العمرة

أدى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي العراقي اليوم الأحد، مناسك العمرة.

ووفق وكالة أنباء السعودية ( واس) اليوم، كان في استقبال الكاظمي لدى وصوله المسجد الحرام عدد من المسؤولين بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام.

ووصل الكاظمي إلى مدينة جدة مساء أمس السبت في زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر عراقية مطلعة لوكالة الأنباء الألمانية ( د.ب.أ)، إن الكاظمي سيبحث مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وكبار مساعديه عدة قضايا يتصدرها سبل تحقيق تقدم في المفاوضات بين السعودية وإيران بما يؤدي إلى استئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل بين البلدين إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية.