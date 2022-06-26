جونسون وترودو يدليان بتصريحات تسخر من بوتين على هامش قمة السبع في ألمانيا

على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في قصر إلماو بولاية بافاريا الألمانية، أدلى كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ورئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بتصريحات تسخر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



وأظهرت الصور التلفزيونية أن جونسون كان آخر الزعماء المنضمين إلى القمة، ورد على سؤال حول ما إذا كان يتعين خلع السترات بسبب ارتفاع درجات الحرارة أم لا قائلا: "يجب علينا جميعا أن نظهر أننا أكثر صلابة من بوتين".



وفي سياق متصل، كتب ترودو على تويتر أنه يجب أيضا ركوب الخيل بجذع عارٍ وذلك في إشارة إلى صورة شهيرة لبوتين بهذا الوضع.



وتم تسجيل هذه الاقتباسات من أطقم التصوير التي تم السماح لها بالدخول إلى قاعة الاجتماعات لالتقاط الصور قبل وقت قصير من بدء اجتماع القمة.