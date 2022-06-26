السيرة الذاتية للمستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة الجديد

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا برقم 270 لسنة 2022 بتعيين المستشار عادل فهيم عزب رئيسا لمجلس الدولة، اعتبارا من أول يوليو 2022.

والمستشار عادل فهيم محمد عزب من مواليد 7 ديسمبر 1953 بمحافظة كفر الشيخ، وحصل على ليسانس الحقوق جامعة القاهرة 1976 بتقدير عام جيد جدا، إلى جانب حصوله على دبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من جامعة القاهرة عامي 1978 و 1979 .

عُين بمجلس الدولة في عام 1977 وترقى في وظائفه المُختلفة حتى عُين مُستشارا في سبتمبر 1991، ووكيلا لمجلس الدولة في عام 1994، ونائبا لرئيس مجلس الدولة في يوليو 1997، وعمل في جميع أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة.

ترأس محكمة القضاء الإداري إلى جانب عضويته في المجلس الخاص (أعلى سلطة إدارية داخل مجلس الدولة) حتى صدور القرار الجمهوري اليوم بتعيينه رئيسا لمجلس الدولة اعتبارا من أول يوليو 2022.

وسبق للمستشار عادل عزب أن انتدب مستشارا قانونيا لعدد من الشركات والمؤسسات العامة المهمة من بينها مكتبة الإسكندرية، فضلا عن التدريس بكلية الحقوق والتحكيم، ورئاسة مجلس تأديب السفراء، وعضوية المجلس الأعلى للشرطة ومجلس إدارة أكاديمية الشرطة، كما تم ندبه لعضوية مجلس إدارة الجهاز القومي للاتصالات.