زعيما اليونان وتركيا يعقدان اجتماعا ثنائيا في قمة حلف الناتو الشهر المقبل

قال مكتب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الاثنين، إن ميتسوتاكيس سيعقد محادثات ثنائية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في فيلنيوس الشهر المقبل وذلك لبحث نقاط الخلاف بين البلدين.

وخلال مكالمة هاتفية اليوم الاثنين، هنأ أردوغان ميتسوتاكيس على إعادة انتخابه في انتخابات أمس الأحد.

ويشار إلى أن انتصار ميتسوتاكيس الواضح سيسمح له بالحكم دون شريك في الائتلاف.

وينظر إلى الاجتماع بين البلدين العضوين في حلف الناتو على أنه علامة على تخفيف حدة التوتر بينهما.

يشار إلى أن خلافا نشب بين البلدين حول الحقوق الإقليمية في شرق البحر المتوسط واحتياطياته الكبيرة من الغاز الطبيعي.

كما تحدى أردوغان ووزراؤه السيادة اليونانية على عشرات الجزر في بحر إيجه، ومن بينها جزيرتي رودس وليسبوس. وهدد أردوغان مرارا بغزو الجزر اليونانية، مما أثار انتقادات حادة من الاتحاد الأوروبي.

وساهمت المساعدات اليونانية لتركيا في أعقاب زلزال أوائل فبراير في تخفيف حدة التوتر بينهما. وبحسب الجيش اليوناني ، توقفت الطائرات العسكرية التركية عن التحليق فوق الجزر اليونانية قبالة الساحل التركي.

وفي العام الماضي، حلقت طائرات مقاتلة تركية فوق الأراضي اليونانية 234 مرة في انتهاك كبير لسيادتها.