مانشستر سيتي يودع إلكاي جوندوجان

وجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي رسالة وداع للألماني إلكاي جوندوجان، قائد الفريق الذي انتقل بشكل رسمي إلى صفوف نادي برشلونة.

وأعلن نادي برشلونة تعاقده مع إلكاي جوندوجان، لتدعيم خط وسط الفريق استعدادا للموسم المقبل، عقب رحيل الإسباني سيرجيو بوسكيتس وانتقاله إلى صفوف إنتر ميامي الأمريكي.

وقال مانشستر سيتي خلال البيان الذي أصدره اليوم الإثنين عبر موقعه الرسمي:" شكرا لك إلكاي.. انتقل إلكاي جوندوجان إلى نادي برشلونة لينهي مسيرة ناجحة للغاية دامت 7 سنوات مع مانشستر سيتي".

وأضاف المان سيتي:" خلال فترة وجوده في الاتحاد، لعب لاعب خط الوسط الألماني دورًا رئيسيًا فيما أثبت أنه أنجح فترة في تاريخ النادي، حيث شارك في 304 مباراة في جميع المسابقات وأحرز 60 هدفًا".

وأوضح النادي الإنجليزي:" تم تعيينه كابتنًا من قبل زملائه في السيتي في بداية موسم 2022/23 ، وشهدت مباراة جوندوجان الأخيرة للنادي أنه يقودنا إلى مجد دوري أبطال أوروبا في اسطنبول ضد إنتر في وقت سابق من هذا الشهر".

وأتم السيتي بيانه:" الجميع في مانشستر سيتي يتمنون لإلكاي كل التوفيق في هذا الفصل الجديد من مسيرته".

وكان إلكاي جوندوجان قد انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي قادما من صفوف بروسيا دورتموند الألماني خلال الانتقالات الصيفية عام 2016، وكانت تعد أول صفقة للإسباني بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي بعد إعلانه مدربا للفريق.