الجمارك الهولندية تضبط شحنة كوكايين قيمتها 295 مليون دولار في روتردام

قال ممثلو الادعاء إن سلطة الجمارك الهولندية ضبطت شحنة الكوكايين تزن 3500 كيلوجرام وتقدر قيمتها بنحو 270 مليون يورو (295 مليون دولار) في ميناء روتردام في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وذكر التقرير أن الشحنة التي تتألف من 3587 قطعة هي أكبر كمية كوكايين يتم ضبطها حتى الآن هذا العام في الميناء، وهو الأكبر في أوروبا.

ويعتقد أن المخدرات كانت مخبأة بين كميات من الموز في شاحنة معبأة في الإكوادور. ولا تعتقد السلطات أن الشركة التي استوردت الموز ومقرها في إقليم زيلاند جنوب هولندا متورطة في جريمة التهريب.

وفي العام الماضي، تم العثور على نحو 50 ألف كيلوجرام من الكوكايين داخل حاويات في الميناء، الذي يعد من الطرق الرئيسية لدخول المخدرات إلى أوروبا.