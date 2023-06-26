 فيديو.. أحمد حلمي يشارك جمهوره فرحة العيد بأغنية أوووه من مسرحية ميمو - بوابة الشروق
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فيديو.. أحمد حلمي يشارك جمهوره فرحة العيد بأغنية أوووه من مسرحية ميمو


نشر في: الإثنين 26 يونيو 2023 - 6:56 م | آخر تحديث: الإثنين 26 يونيو 2023 - 6:56 م

طرح الفنان أحمد حلمي أغنية جديدة بعنوان "أوووه" عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي من مسرحيته الجديدة "ميمو" ليشارك الجمهور فرحة العيد.

الأغنية تعد التعاون الثاني الذي يجمع بين أحمد حلمي، ومصطفى حدوتة، وألحان وتوزيع كولبيكس، بعد أغنية "الحركة دي".

الجدير بالذكر أن مسرحية "ميمو" سبق وتم عرضها خلال شهر فبراير الماضي بموسم الرياض، وحرص على حضورها عدد كبير من النجوم.

وأشاد بها عدد كبير من النقاد والإعلاميين بالمملكة العربية السعودية، خاصة وأنه العمل الذي يعود به حلمي إلى المسرح بعد غياب 20 عامًا، حيث كان آخر أعماله حكيم عيون مع الفنان الراحل علاء ولي الدين، والنجم كريم عبد العزيز، كما تم عرضها مؤخرا في جدة، وأبها محققة نفس النجاح.

"ميمو" بطولة: أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد رزق، حمدي المرغني، محمد رضوان، رحمة أحمد، نور إيهاب، إنتاج كرافت ميديا، تأليف ضياء محمد، إخراج هشام عطوة.


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