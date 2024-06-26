رجال شرطة من كينيا يصلون هايتي في إطار مهمة أمنية

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سافرت مجموعة من رجال الشرطة الكينيين إلى هايتي ضمن أول أفراد في مهمة أمنية متعددة الجنسيات إلى الدولة الواقعة في منطقة الكاريبي.

وأظهرت صور لوسائل الإعلام المحلية المجموعة وهي تهبط في عاصمة هايتي بورت- أو- برنس اليوم الثلاثاء.

ومن المقرر أن تدعم قوة المهمة شرطة هايتي في مكافحتها للعصابات الإجرامية.

وفوض مجلس الأمن الدولي البعثة في أكتوبر الماضي. وتعتزم كينيا توفير ألف شرطي من بين 3 آلاف عنصر، وقيادة القوة.

وترزح هايتي منذ سنوات تحت وطأة عنف العصابات المدججة بالسلاح التي تسيطر على معظم بورت- أو- برنس.

وأجبرت العصابات، عن طريق تصعيد العنف منذ نهاية فبراير، رئيس الوزراء المؤقت آنذاك آرييل هنري على الاستقالة. وتولى خليفته جاري كونيل المنصب قبل أسابيع قليلة.