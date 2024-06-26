 الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك - بوابة الشروق
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الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك

موسكو - د ب أ
نشر في: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:08 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 يونيو 2024 - 9:08 ص

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة سمولينسك خلال الليلة الماضية.

وقالت الوزارة "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي الاتحاد الروسي"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضافت الوزارة "دمرت أنظمة الدفاع الجوي طائرتين مسيرتين فوق أراضي منطقة سمولينسك".

وفي وقت سابق، قال حاكم المقاطعة فاسيلي أنوخين، إن المنطقة تعرضت لهجوم بطائرتين مسيرتين أوكرانيتين في نحو الساعة الرابعة صباحا.


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