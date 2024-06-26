وزير الدفاع الإسرائيلي ينتقد رئيس وزرائه بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة

انتقد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأربعاء، رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو، بسبب الخلافات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن جالانت قوله إن الخلافات مع الولايات المتحدة تُحَل في الغرف المغلقة، مضيفا أن إسرائيل تقدر الدعم الأمريكي العلني والسري.

وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني أن تصريحات جالانت جاءت خلال لقائه مع مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في البيت الأبيض في إطار زيارته الدبلوماسية للولايات المتحدة.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه بحث مع المسئولين الأمريكيين عدة ملفات مهمة، أهمها لبنان وغزة وإيران والقضايا المتعلقة بها، فضلا عن أزمة الإمدادات الأمريكية لإسرائيل، مشيرا إلى أنه لدى الجانبين مصالح مشتركة وأهداف مشتركة أيضا.

وقال جالانت: «في بعض الأحيان نختلف أيضا حول طرق تحقيقها. نحن نحل الخلافات في غرف مغلقة بطريقة مشتركة وهذا أمر جيد».

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، دعا مسئولون كبار وشخصيات عامة إسرائيلية، الولايات المتحدة الأمريكية إلى إلغاء كلمة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، أمام مجلسي الشيوخ والنواب.