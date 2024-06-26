قيادي سابق بحركة النهضة الإسلامية يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في تونس

أعلن "حزب العمل والإنجاز" في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، ترشيح وزير الصحة الأسبق والقيادي السابق بحركة النهضة الإسلامية، رئيسه عبد اللطيف المكي، للانتخابات الرئاسية المقررة في خريف العام الجاري.

وطالب المكي (62 عاما) الذي يعد في السابق من بين القياديين البارزين لحركة النهضة الإسلامية قبل إعلان انسحابه ضمن موجة استقالات جماعية في 2021، بوضع تاريخ محدد للانتخابات وضمان استقلالية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وانضم المكي إلى عدد آخر من السياسيين الذين أعلنوا ترشحهم للسباق الرئاسي، بيد أن هيئة الانتخابات لم تكشف بعد عن موعد محدد له.

كما لم يعلن الرئيس الحالي قيس سعيد الذي أطاح بالنظام السياسي في 2021 وحل البرلمان المنتخب بعد عامين من صعوده إلى السلطة، رسميا ترشحه لولاية ثانية. لكن يرجح وفق مراقبين أن يبادر إلى ذلك في وقت لاحق.

ودعا المكي اليوم إلى الإفراج عن السجناء السياسيين من المعارضة وإلغاء المرسوم 54 الذي وضعه الرئيس سعيد في 2022، بسبب القيود التي يتضمنها ضد حرية الصحافة والتعبير.

وكان عبد اللطيف المكي نائبا في البرلمان المنتخب في 2011 بعد الثورة، التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وشغل منصب وزير الصحة بين عامي 2011 و2014 ثم في عام 2020.

وغداة استقالته من حركة النهضة أسس حزبه "العمل والانجاز".