ميانمار تحرق مخدرات مُصادرة بقيمة نحو 300 مليون دولار

قال مسؤولون في ميانمار إن السلطات أحرقت مخدرات غير مشروعة تقدر بنحو 300 مليون دولار في المدن الكبرى في ميانمار اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع.

ويأتي ذلك بعد نحو شهر من تحذير خبراء بالأمم المتحدة من مستويات غير مسبوقة من إنتاج الميثامفيتامين، ومن التهريب من منطقة المثلث الذهبي بجنوب شرق آسيا وولاية شان بشرق ميانمار، على نحو خاص.

ولطالما كانت ميانمار مصدرا رئيسيا للمخدرات غير المشروعة المتجهة لشرق وجنوب شرق آسيا رغم الجهود المتكررة للسيطرة عليها، وقد وصفتها الأمم المتحدة في 2023 بأنها أكبر منتج للأفيون في العالم.

وفي يانجون، أكبر مدينة في البلاد، حرقت السلطات كمية هائلة من المخدرات تقدر بأكثر من 117 مليون دولار.

وقال القائد بشرطة يانجون، سين لوين، في كلمة ألقاها خلال حرق المواد المصادرة إن المخدرات التي تم تدميرها شملت الأفيون والهيروين والميثامفيتامين والماريجوانا والكيتامين والمنشط المعروف باسم الثلج أو الكريستال ميث.

وأحرقت السلطات مخدرات أيضا في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة بميانمار، وتاونجي، عاصمة ولاية شان، وهي المناطق القريبة من الأماكن التي تتنج فيها المخدرات.