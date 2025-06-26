شواطئ الإسكندرية تستقبل أعدادا كبيرة من المصطافين في إجازة رأس السنة الهجرية



شهدت شواطئ محافظة الإسكندرية، اليوم الخميس، إقبالًا كثيفًا من المواطنين، تزامنًا مع إجازة رأس السنة الهجرية، حيث توافد المئات من الأسر والمصطافين للاستمتاع بأجواء البحر والهروب من حرارة الطقس.

ورصدت عدسة "الشروق" تزايد أعداد الرواد، وسط إجراءات تنظيمية مشددة من إدارة الشواطئ لتيسير الدخول وضمان النظافة العامة وسلامة المصطافين.

قال نور حافظ، أحد المصطافين، إنه حرص على اصطحاب أسرته للاستمتاع بيوم إجازة رأس السنة الهجرية على شاطئ بحري، مؤكدًا أن الأجواء مناسبة خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة.

وأضافت منى خالد، ربة منزل، أنها جاءت مع العائلة لقضاء الإجازة، معربة عن سعادتها بوجود مصايف بأسعار مناسبة تتيح للأسر قضاء يوم ممتع دون تكلفة باهظة، حيث يتراوح سعر بعض الشواطئ من 5 إلى 15 جنيهًا.

قال محمد عاشور، أحد مسئولي شاطئ الأنفوشي، إن الشاطئ جاهز لاستقبال الرواد من صباح اليوم الخميس، مشيرًا إلى تكثيف أعمال الرقابة على الخدمات المقدمة ومنع أي حالات استغلال أو تجاوز في الأسعار، وذلك بالتزامن مع إجازة رأس السنة الهجرية.

يُذكر أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، برئاسة العميد أحمد إبراهيم، دعت المواطنين للتوجه إلى الشواطئ، والاستمتاع بالبحر والتقاط الصور التذكارية، كما شددت على أهمية التزام المصطافين بالتعليمات واتباع دلالات ألوان الرايات المرفوعة على الشواطئ على مدار اليوم، بالإضافة إلى ضرورة الاستماع إلى توجيهات رجال الإنقاذ حفاظًا على سلامتهم.

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