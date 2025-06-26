 وزير الدفاع الأمريكي: عمليتنا ضد منشآت إيران النووية حققت نجاحا مبهرا وأدت لوقف الحرب - بوابة الشروق
الخميس 26 يونيو 2025 3:51 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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وزير الدفاع الأمريكي: عمليتنا ضد منشآت إيران النووية حققت نجاحا مبهرا وأدت لوقف الحرب

هديل هلال
نشر في: الخميس 26 يونيو 2025 - 3:17 م | آخر تحديث: الخميس 26 يونيو 2025 - 3:17 م

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث، إن هناك محاولات لتحريف الوقائع بشأن عمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الخميس، أن عددًا من وسائل الإعلام الأمريكية قلّلت من إنجاز واشنطن في الحرب ضد إيران.

وأشار إلى أن العمليات الأمريكية ضد منشآت إيران النووية حققت نجاحًا مبهرًا وأدت إلى وقف الحرب، لافتًا إلى أن طهران تحتاج إلى سنوات لإعادة بناء منشآتها النووية.

وتناول التقرير الأولي الصادر عن وكالة الاستخبارات الدفاعية التابعة للبنتاجون، والذي استندت إليه وسائل الإعلام الأمريكية في تقاريرها بشأن الدمار الذي لحق بالمنشآت الإيرانية.

وأكمل: «التقرير قال إن هناك فجوات في المعلومات وتكهنات مختلفة، ما يعني أنه يوجد تحريف في التقييمات، التقرير اعترف بحدوث دمار هائل، لكن تم تسريبه إلى البعض الذين ينتهجون أجندة معينة، ويريدون تسريب المعلومات والتقارير».

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