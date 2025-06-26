الإيسيسكو تطلق 10 كتب متخصصة لتطوير تعليم العربية للناطقين بغيرها بمشاركة خبراء من 9 دول

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أعلن مركز اللغة العربية للناطقين بغيرها، التابع لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، عن إصدار السلسلة الرابعة من الدراسات التخصصية في مجال تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، وذلك في إطار مشروع "الدراسات التخصصية" الذي يشرف عليه المركز.

وتضم السلسلة الجديدة عشرة كتب محكّمة شارك في إعدادها نخبة من الخبراء والمختصين من تسع دول هي: قطر، مصر، تايلند، ماليزيا، سوريا، تركيا، المغرب، الأردن، وألمانيا. وتتناول الإصدارات قضايا لغوية وتربوية حديثة، من بينها: استراتيجيات التقويم، الألعاب اللغوية، اللغة الموروثة، والمحتوى العلمي في المناهج.

وتهدف هذه الإصدارات إلى دعم البحث العلمي في ميدان تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، وتعزيز التوجهات العالمية في تطوير المناهج وطرائق التدريس والوسائل التعليمية الحديثة.

وقد شملت قائمة الكتب المنشورة في السلسلة الرابعة العناوين التالية:

دمج التواصل غير اللفظي في تعليم العربية للأعاجم، دليل مصوّر للممارسين.

استراتيجيات التغذية الراجعة في برامج تعليم العربية للناطقين بغيرها.

الألعاب اللغوية، رؤية منهجية تطبيقية.

اللغة الموروثة، مفاهيمها وكفاياتها وممارساتها، نموذج اللغة العربية في ألمانيا.

تطوير السلاسل التعليمية في ضوء الإطار المرجعي لتعليم العربية لغير الناطقين بها.

نحو منهج وظيفي لتعليم العربية للناطقين بغيرها في المجال الإعلامي.

الفهم القرائي واستراتيجيات تدريسه واختباراته.

استراتيجيات تعلم المفردات لدى متعلمي العربية من غير الناطقين بها.

تعليم القصة للأطفال الناطقين بغير العربية.

المحتوى العلمي في المنهاج الدراسي للغة العربية، نحو مقاربة ديداكتيكية دامجة.



وتتيح "الإيسيسكو" تحميل هذه الكتب مجانًا عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: