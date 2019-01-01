يشارك في موكب الجنازة الوطنية لرئيس الجمهورية التونسية الراحل الباجي قايد السبسي، الذي سينتظم غدًا السبت، رؤساء وقادة عدد من الدول الشقيقة والصديقة من بينهم الرئيس الجزائري عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وملك إسبانيا فيليب السادس.

وكان تأكد في وقت سابق، مشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس البرتغالي مارتشيلو ريبلو دي سوزا، في هذه الجنازة الوطنية التي سيؤمنها الجيش الوطني.

كما سيواكب هذه الجنازة، التي ستنطلق من مقر إقامة الرئيس الراحل بقصر قرطاج الساعة 11 صباحًا في اتجاه مقبرة الجلاز بالعاصمة، ممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية وعدد من الشخصيات الوطنية والدولية وأصدقاء تونس، من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الذي وصل إلى تونس في وقت سابق اليوم، ووصل أيضا الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح ممثل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتم اليوم الجمعة، نقل جثمان الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، الذي وافته المنية يوم أمس الخميس، من المستشفى العسكري بالعاصمة نحو القصر الرئاسي بقرطاج، وسط إجراءات أمنية مشددة وتجمهر كبير للمواطنين.

وتوجه قادة ورؤساء منظمات ودول شقيقة وصديقة بالتعازي لتونس حكومة وشعبًا على هذا المصاب الجلل، مثمنين نضالات الرئيس الراحل والدور الفاعل الذي لعبه في خدمة تونس وإنجاح المسار الديمقراطي ودعم علاقات تونس الخارجية، ومواقفه الحكيمة والرصينة إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية.