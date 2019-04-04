نتنياهو يجدد التأكيد: لن نسمح لإيران بالتموضع العسكري على حدودنا الشمالية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع على الحدود الشمالية.



وقال في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "على الجبهة الشمالية، نحن نعمل وفقا لسياسة متسقة مفادها أننا لن نسمح لإيران بالتموضع عسكريا على حدودنا الشمالية".



وأضاف أن: "سوريا ولبنان يتحملان المسؤولية عن أي اعتداء على إسرائيل ينطلق من أراضيهما".



وتابع: "لن نسمح بزعزعة أمننا وبتهديد مواطنينا ولن نتسامح مع أي مساس بقواتنا، وأجري باستمرار جلسات لتقييم الموقف مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش".



كان الجيش الإسرائيلي أعلن الخميس الماضي تعزيز قواته على الحدود الشمالية، بعد تهديدات من حزب الله.



وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي على موقع "تويتر": "نظرا لتقييم الوضع.. تقرر إرسال تعزيز بقوات مشاة إلى القيادة الشمالية العسكرية".



يأتي هذا في ظل تهديدات من حزب الله للرد على اغتيال إسرائيل لأحد قادته في سوريا مؤخرا بغارة استهدفت الأراضي السورية.