تفقد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل، مستشفى إسنا للعزل بمحافظة الأقصر.

يأتى ذلك فى إطار الزيارات الميدانية لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل، لمتابعة الاستعدادات النهائية على أرض الواقع للمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية بمحافظة الأقصر، قبل بدء التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وخلال الزيارة اطمأن السبكى على التجهيزات الإنشائية وتوافر الأجهزة والمستلزمات الطبية بمستشفى إسنا للعزل بالأقصر، تمهيدًا لدخولها مرحلة التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحى الشامل فى مطلع الشهر القادم.

فيما أعلن رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومدير مشروع التأمين الصحى الشامل، أنه تم الانتهاء من تسجيل أكثر من (٧٠٠ ألف) مواطن بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بالأقصر، داعيًا المواطنين إلى سرعة التسجيل والاشتراك بالمنظومة، وفتح ملفات طب الأسرة، حتى يستطيعوا الحصول على الخدمات الطبية بالمنظومة الجديدة، مؤكدًا لهم أن الدولة ستتحمل غير القادرين.

ولفت السبكى إلى أن محافظة الأقصر ستدخل منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بـ (٥٩) وحدة ومركز طب أسرة، بالإضافة إلى (٨) مستشفيات يتم تجهيزها وفقًا لأعلى المعايير الإنشائية، وأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية لتقديم الخدمات الطبية والرعاية الصحية للمنتفعين على أعلى مستوى، ووفق أحدث المعايير الدولية.

وعلى هامش الزيارة وجه السبكى الشكر للفريق الطبى بالمستشفى على المجهود الكبير الذى بذلوه فى الفترة الماضية للتصدى لجائحة فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهى (الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، الأقصر، وأسوان)، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضى، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو العام الماضى.