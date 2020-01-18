سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ودع محمد حسن لاعبة منتخب مصر للسلاح منافسات فردي المبارزة، في دورة الألعاب الأولمبية “أولمبياد طوكيو” المقامة خلال الفترة من 23 يوليو وحتي 8 أغسطس.

وخسر محمد حسن المصنف 28 أولمبيا من لاعب منتخب ايطاليا دانيلي جروزو المصنف 5 أولمبيا بنتيجة 15-6 ليودع منافسات أولمبياد طوكيو من دور الـ32.

وكانت القرعة قد أسفرت في وقت سابق عن مواجهة منتخب سلاح الشيش رجال المصنف الثامن عالميا مع نظيره الفرنسي المصنف الثاني عالميا في مواجهات الدور ربع النهائي لمنافسات الفرق ويمثل منتخبنا الوطني كلا من : علاء الدين أبو القاسم، محمد ماهر حمزة, محمد حسن و يوسف سناء.

وتعتبر البعثة المصرية للسلاح هي البعثة الأكبر ضمن الوفود المصرية المشاركة كما انها اكبر بعثة اولمبية في تاريخ الاتحاد المصري للسلاح بواقع 11 لاعبا يمثلون فريق سلاح الشيش رجال وفريق سلاح الشيش سيدات وفريق سلاح السيف رجال و مقعدين فرديين في منافسات سلاح سيف المبارزة “الايبيه” رجال و سلاح السيف سيدات.

وتشارك مصر بأكبر بعثة في تاريخها وهي 137 لاعب ولاعبة ممثلة في 23 لعبة، بواقع 89 لاعب و48 لاعبة

وتعتبر لعبات التجديف والترايثلون والدراجات هم الأصغر في بعثة مصر بواقع لاعب لكل لعبة، حيث يشارك عبد الخالق البنا في منافسات التجديف بأولمبياد طوكيو وبسمة السلاموني في رياضة الترايثلون وهي أول مصرية وعربية تتأهل للأولمبياد في هذه الرياضة وإبتسام زايد في منافسات الدراجات.

وكانت أكبر بعثة مصرية سابقة في أولمبياد ريو 2016 والتي شاركت مصر فيها بـ 120 لاعب ولاعبة.