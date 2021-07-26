نيابة كرداسة تحقق مع شاب أشعل النيران في مسكن أسرته

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تباشر نيابة كرداسة، التحقيقات في واقعة إشعال شاب النار بمسكن أسرته في منطقة أبو رواش بكرداسة، وطلبت النيابة تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

واستمع رجال المباحث لأقوال أسرته، وتبين أن المتهم أشعل النار بسبب خلافات أسرية وتشاجر معهم؛ مما دفعه للانتقام وحرق المنزل.

وتبين من خلال المعاينة، أن الحريق أسفر عن احتراق المنزل المكون من طابق واحد بسقف خشبي، وامتد لمنزل مجاور مما أدى لاحتراق جزء منه وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل المجاورة.

وتلقت غرة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد نشوب حريق بمنزل بمنطقة أبو رواش بكرداسة.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتم محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات.

وتبين من خلال التحريات أن عاطل وراء إشعال النار بمسكن عائلته بسبب خلافات أسرية وتم القبض عليه.

وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.