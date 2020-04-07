 العشرات من العراقيين ينظمون مظاهرة للاحتجاج على ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة - بوابة الشروق
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العشرات من العراقيين ينظمون مظاهرة للاحتجاج على ترشيح السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

أرشيفية
أرشيفية
بغداد (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 11:20 م | آخر تحديث: الثلاثاء 26 يوليه 2022 - 11:20 م

خرج العشرات من العراقيين، مساء اليوم الثلاثاء، في مظاهرة للاحتجاج على ترشيح النائب محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وتجمع المتظاهرون ليلا أمام مكتب السوداني شرقي بغداد حاملين أعلام العراق ويهتفون بشعارات تندد بقرار قوى الإطار التنسيقي الشيعي لترشيح محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

وأحاطت القوات الأمنية مكان المظاهرة وفرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط مكتب المرشح لتشكيل الحكومة تحسبا لأي طارئ.

وصاحب الإطار التنسيقي الشيعي، الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي قد رشح النائب محمد شياع السوداني لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

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