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لقى طفل مصرعه غرقا بمياه الترعة الإبراهيمية، ناحية مركز ملوي بالمنيا، أثناء الاستحمام بالترعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، قد تلقت بلاغا من عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ من العقيد أحمد عبد الهادي مأمور قسم شرطة ملوي، بمصرع طفل يدعى "سيف محفوظ سيف"، 14 سنة، ومقيم بقرية جلال الشرقية التابعة لمركز ملوي.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ، وتبين أنه حال قيام الطفل بالاستحمام داخل الترعة الإبراهيمية أمام بنك مصر ببندر ملوي، هروبا من الطقس السيئ، لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المياه غرقا.

وأودعت الجثة تحت تصرف النيابة العامة، لحين الانتهاء من تقرير مفتش صحة المركز لثبوت الصفة التشريحية، ومن المقرر أن تصدر النيابة العامة تصريحا بدفن الجثمان وتسليمه لأهليته عقب انتهاء تقرير الطبيب مفتش صحةالمركز.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.