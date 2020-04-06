أردوغان يزور روسيا في الخامس من أغسطس

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أعلنت الرئاسة التركية، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يعتزم زيارة مدينة سوتشي الساحلية الروسية في الخامس من آب/أغسطس القادم للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ولم تعلن الرئاسة المزيد من التفاصيل، وفقا لوكالة "الأناضول" التركية.

وتأتي الزيارة بعد توقيع اتفاق مهم بين روسيا وأوكرانيا، برعاية تركيا والأمم المتحدة، لاستئناف تصدير الحبوب عبر ثلاثة موانئ أوكرانية. ومن المقرر أن يتم استئناف الصادرات قريبا.

وكان أردوغان وبوتين التقيا يوم الأربعاء الماضي خلال قمة ثلاثية في طهران، ضمت أيضا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.