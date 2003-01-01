تأهل محمد الجندي وأحمد حامد لنصف نهائي بطولة العالم للخماسي الحديث

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تأهل الثنائي محمد الجندي وأحمد حامد لاعبا المنتخب الوطني للخماسي الحديث إلى الدور نصف النهائي ببطولة العالم للكبار المقامة على ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 حتى 31 يوليو الجاري.

وتواجد الثنائي ضمن المجموعة الأولى من التصفيات التي ضمت 35 لاعبًا حيث احتل محمد الجندي المركز الرابع برصيد 116‪6 ويليه زميله أحمد حامد بنفس الرصيد في المركز الخامس.

وتصدر ترتيب المجموعة الأولى الصيني زي هانج مينج يو برصيد 116‪7 ثم في المرتبة الثانية الكوري الجنوبي جون وانجيت بنفس الرصيد وفي المركز الثالث حل الكوري الجنوبي جانجوان سيو برصيد 116‪6.

حيث يتأهل لنصف النهائي أصحاب المراكز الـ15 من كل مجموعة بالإضافة إلى أصحاب أفضل 6 أرقام في المجموعتين.

يذكر أن مصر احرزت ميداليتين حتى الآن بواقع فضية تتابع الرجال وذهبية تتابع السيدات.

وتنتهي بعد قليل تصفيات فردي الرجال بالمجموعة الثانية ، التي يشارك ضمن منافساتها الثنائي أحمد الجندي ومهند شعبان.

وتستضيف مصر بطولة العالم للخماسي الحديث علي ملاعب الاكاديمية العربية بمشاركة 43 دولة.

ويخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ب 11لاعبا بواقع 6 لاعبين و 5 لاعبات، وتضم قائمة الرجال "إسلام حامد، وأحمد حامد، وأحمد الجندي، ومهند شعبان، ومحمد الجندي ومعتز وائل".

فيما ضمت أسماء منتخب السيدات "هايدي مرسي، وسلمى عبد المقصود، وأميرة قنديل، وملك إسماعيل وزينة عامر".

ويشمل جدول منافسات البطولة مسابقات التتابع والفردي والفرق للرجال والسيدات.