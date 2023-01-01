رويترز: الحرس الرئاسي في النيجر يحتجز رئيس البلاد داخل القصر

قالت مصادر أمنية في النيجر، الأربعاء، إن الحرس الرئاسي في البلاد احتجز الرئيس محمد بازوم، داخل القصر الرئاسي الذي تحاصره مركبات عسكرية.

وشاهد مراسل من وكالة «رويترز»، عربات عسكرية تغلق مدخل القصر الرئاسي.

وذكرت المصادر الأمنية أنه تم منع الوصول إلى مقرات الوزارات الواقعة بجوار القصر.

وقال مسؤول في الرئاسة إن العاملين داخل القصر لم يتمكنوا من الوصول إلى مكاتبهم، فيما لم يتضح حتى الآن ما إذا كان الرئيس محمد بازوم بالداخل من عدمه.

وشهدت النيجر محاولة انقلاب فاشلة في مارس عام 2021، عندما حاولت وحدة عسكرية الاستيلاء على القصر الرئاسي قبل أيام من أداء بازوم اليمين الدستورية.