سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

نجح فريق الصفاقسي التونسي تحت قيادة حسام البدري من إنهاء أزمة القيد التي وقعها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وجاء ذلك قبل مشاركة الصفاقسي في البطولة العربية التي ستنطلق يوم 27 يوليو وتنتهي في 12 أغسطس المقبل.

وأوضح موقع «فوووت 24» أن الصفاقسي أنهى أزمة القيد بنجاح ليستمر الجهاز الفني الصفاقسي.

وكان حسام البدري قد هدد في أكثر من مرة أنه سيرحل عن تدريب الصفاقسي بسبب الأزمات التي تلاحقه.

وأضاف الموقع التونسي أن الصفاقسي يريد إضافة صفقاته الجديدة والتي ستخدم خطة حسام البدري مع الفريق في الفترة المقبلة مثل وضاح الزايدي والثلاثي الإيفواري الجديد.

وكان الصفاقسي قد تعرض لعقوبة الإيقاف عن القيد بسبب مستحقات متأخرة لبعض من لاعبيه السابقين.