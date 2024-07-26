رئيس الوزراء الفرنسي: أعمال تخريب القطارات منسقة

نقلت شبكة "الجزيرة" الإخبارية، اليوم الجمعة، عن رئيس الوزراء الفرنسي جابرييل أتال قوله إن التخريب في منشآت شركة القطارات "منسق"، محذراً من أن "العواقب هائلة".

وقال مصدر مطلع لوكالة الصحافة الفرنسية، إن شبكة القطارات السريعة التابعة لشركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف" تعرضت لأعمال "تخريب" منسقة على ما يبدو تسببت بالاضطرابات الشديدة التي تطالها الجمعة.

وأضاف المصدر أن أعمال التخريب كانت "منسقة بشكل واضح"، بعدما كانت الشركة قد أعلنت تعرضها ليل الخميس الجمعة لـ"هجوم ضخم واسع النطاق يهدف إلى شل" شبكتها للقطارات السريعة قبل ساعات من بدء مراسم افتتاح الألعاب الأولمبية في باريس.

من جانبها، قالت شركة السكك الحديد إن أعمال "التخريب" طالت ما لا يقل عن 800 ألف راكب.

وفي وقت لاحق، أعلنت شركة "يوروستار" إن خدماتها لتسيير القطارات بين لندن وباريس تعطلت بسبب أفعال تخريب في فرنسا، ما أسفر عن إلغاء عدة رحلات واستغراق أخرى وقتا أطول.