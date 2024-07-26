قبل ساعات قليلة من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، تعرضت فرنسا إلى حادث إجرامي وحرائق متعمدة تسببت في شلل حركة السكك الحديدية المؤدية لباريس، بحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية.

وقالت شركة إدارة النقل في باريس في بيان صحفي، الجمعة، قبل ساعات قليلة من حفل الافتتاح، إنها كانت "ضحية الليلة الماضية للعديد من الأعمال الخبيثة المتزامنة التي أثرت على محطة القطار السريع في أتلانتيك، والشرق والشمال، وبدأت حرائق الحرق المتعمد في إتلاف منشآتنا".

وانقطعت حركة المرور على الخط فائق السرعة بين باريس مونبارناس وغرب فرنسا بشكل ملحوظ في كلا الاتجاهين، وفقاً لمحطة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية.

من جانبها، قالت مجموعة السكك الحديدية في بيان صحفي: "لقد بدأ الحرق العمد في إتلاف منشآتنا، وتم تسجيل العديد من الأعمال ذات النوايا الخبيثة في مناطق أراس وباجني سور موسيل وكورتالين".

وأشارت إلى أنه نتيجة لذلك، فإن محاور المحيط الأطلسي والشمالي والشرقي "مضطربة للغاية"، ومن ناحية أخرى، لم يتأثر الخط الجنوبي الشرقي للقطار فائق السرعة.

بدورها، قالت وزيرة النقل الفرنسية باتريس فيرجريت على منصة "إكس": "استهدفت أعمال خبيثة منسقة العديد من خطوط القطار السريع، الليلة الماضية وستؤدي إلى تعطيل حركة المرور بشكل خطير حتى نهاية هذا الأسبوع".

وتابعت: "إنني أدين بشدة هذه الأعمال الإجرامية التي ستضر بمغادرة العديد من الفرنسيين في إجازة".

وفي صباح يوم الجمعة، تم تسجيل تأخيرات لمدة نصف ساعة على الأقل، على سبيل المثال، في قطارات (القطار فائق السرعة) المغادرة من باريس والمتجهة إلى بوردو أو تولوز أو حتى لاروشيل، وفقًا لموقع محطة مونبارناس.

ويُلاحظ أيضًا تأخيرات تتراوح من 30 دقيقة إلى ساعتين و20 دقيقة في قطارات فائقة السرعة القادمة من نانت أو رين أو تورز والمتجهة إلى باريس مونبارناس.

وتقام دورة الألعاب الأولمبيةو الباراليمية في باريس من 26 يوليو الجاري حتي منتصف أغسطس المقبل، بحضور عدد من قادة العالم ورؤساء الحكومات.