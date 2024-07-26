 شركة السكك الحديد الفرنسية: تضرر 800 ألف شخص من إلغاء رحلات القطارات - بوابة الشروق
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شركة السكك الحديد الفرنسية: تضرر 800 ألف شخص من إلغاء رحلات القطارات

باريس - واس
نشر في: الجمعة 26 يوليه 2024 - 2:09 م | آخر تحديث: الجمعة 26 يوليه 2024 - 2:09 م

قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "إس.إن.سي.إف"، اليوم الجمعة، إن هناك ما يصل إلى 800 ألف شخص تضرروا بسبب إلغاء رحلات القطارات إثر الهجوم على شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة".

وأوضحت الشركة أن التداعيات ستكون ملحوظة حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.

وكان مجهولون شنوا قبل ساعات قليلة من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، هجمات تخريبية، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، على العديد من مرافق شبكة السكك الحديدية الفرنسية عالية السرعة.

وتم إلغاء العديد من قطارات يوروستار المتجهة إلى باريس وتحويل أخرى بسبب الهجمات التخريبية.

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