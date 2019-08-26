انهيار الائتلاف الحاكم في رومانيا بسبب الخلاف بشأن الانتخابات الرئاسية

انهار الائتلاف الحاكم في رومانيا اليوم الاثنين، بعد انسحاب الشريك الأصغر في الائتلاف إثر تدهور العلاقات داخل الائتلاف بسبب الجدال بشأن الانتخابات الرئاسية.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن حزب "الدي" قوله إنه سينسحب من الائتلاف بعد ثلاثة أعوام من الاشتراك في حكم البلاد مع الحزب الديمقراطي الاشتراكي وسط تزايد الخلافات بين الحزبين حول برنامج الحكم والفشل في الاتفاق عن مرشح للانتخابات الرئاسية.

وستضطر رئيسة الوزراء فيوريكا دانسيلا إلى البحث عن شريك جديد لتشكيل ائتلاف حاكم أو الحكم بدون دعم أغلبية برلمانية.

وتصاعد الخلاف بين الحليفين عندما قررت دانسيلا الترشح للرئاسة خلال الانتخابات المقررة في 10 نوفمبر، لتحطم بذلك خطط رئيس حزب "الدي" كالين بوبيسكو للترشح للانتخابات أيضا.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الرئيس الحالي كلاوس يوهانيس، الذي كثيرًا ما دخل في مواجهات مع الائتلاف الحاكم بسبب انتهاكه لسيادة القانون، هو الأوفر حظًا للفوز بولاية جديدة.