 إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله قرب الحدود مع لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تقصف مواقع لحزب الله قرب الحدود مع لبنان

غزة - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 10:30 ص | آخر تحديث: الأربعاء 26 أغسطس 2020 - 10:30 ص

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن طائراته قصفت مواقع لحزب الله اللبناني، ردا على إطلاق نار استهدف قواته من جانب لبنان.

وأكد جيش الاحتلال -في بيان أوردته صحية "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية- أن قواته لم تتعرض لأي إصابات خلال إطلاق النار، مضيفًا أن الجنود أطلقوا قنابل مضيئة وقذائف دخان ونيران حية ردا على إطلاق النار من الجانب اللبناني من الحدود.

وأضاف أنه "ردا على ذلك، قصفت طائرات هليكوبتر وطائرات هجومية للجيش الإسرائيلي خلال الليل نقاط مراقبة تابعة لمنظمة حزب الله في المنطقة الحدودية".

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