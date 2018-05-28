جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف مواقع لحزب الله

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء أن قوة تابعة له تعرضت لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية الليلة الماضية، وأنه رد باستهداف مواقع تابعة لحزب الله.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر حسابه على موقع تويتر، :"تعرضت قوات من جيش الدفاع، كانت تقوم بنشاط ميداني، لإطلاق نار من داخل الأراضي اللبنانية دون وقوع إصابات".

وأضاف: "قامت القوات بإطلاق عشرات القنابل الضوئية والدخانية في المنطقة، وأغارت مروحيات حربية وطائرة أخرى على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حزب الله الإرهابية، حيث تم استهداف مواقع استطلاع تابعة لحزب الله في منطقة الحدود".

وأكد أن الجيش "يعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عما يحدث انطلاقًا من أراضيها".

وكان الجيش الإسرائيلي ذكر الليلة الماضية أن هناك "حادثا أمنيا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية".